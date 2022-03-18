Все разделы
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россияне похитили журналистку hromadske в Бердянске

Мазуренко Алена Пятница, 18 марта 2022, 17:37
фото: hromadske

Российские оккупанты взяли в плен во временно захваченном Бердянске журналистку hromadske Викторию Рощину.

Источник: hromadske

Дословно: "Наша журналистка Виктория Рощина, вероятно, находится в плену у российских оккупантов. Она снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

12 марта мы не смогли выйти на связь с Викторией. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно".

Детали: В издании отмечают, что пытались уволить журналистку непубличным способом, но это оказалось безрезультатно.

hromadske призывает украинское и международное сообщество присоединиться информационно и к освобождению журналистки.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: пленныеРосcиявойнаУкраина
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

ФОТОМинистр обороны Литвы лично приехал в Киев, несмотря на обстрелы

Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО

Все новости...
пленные
Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный
РФ заявила об обмене пленными. Украина опровергает
В Херсонской области похитили старосту Старой Збурьевки
Последние новости
01:34
Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова ее купить
01:34
Россия украла лизинговых самолетов на 20 миллиардов долларов
01:30
С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр
01:22
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
01:17
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
01:11
В НАТО сейчас нет консенсуса по миротворческой миссии в Украине - Кулеба
00:50
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
00:48
В РФ появился еще один кандидат на невыплату по еврооблигациям
00:46
Украина может оцепить россиян в Буче и Ирпене - разведка Британии
00:31
Геноцид и военные преступления: польский Сейм принял резолюцию об агрессии РФ
Все новости...