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Россияне похитили журналистку hromadske в Бердянске

Алена МазуренкоПятница, 18 марта 2022, 16:37
Россияне похитили журналистку hromadske в Бердянске
фото: hromadske

Российские оккупанты взяли в плен во временно захваченном Бердянске журналистку hromadske Викторию Рощину.

Источник: hromadske

Дословно: "Наша журналистка Виктория Рощина, вероятно, находится в плену у российских оккупантов. Она снимала видео и писала статьи с горячих точек на востоке и юге Украины все дни российско-украинской войны.

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12 марта мы не смогли выйти на связь с Викторией. Как нам стало известно от свидетелей, которых мы не можем называть из соображений безопасности, журналистка находилась во временно оккупированном Бердянске.

16 марта мы узнали, что накануне (вероятно 15 марта) Викторию Рощину задержала ФСБ России. Сейчас о ее местонахождении ничего неизвестно".

Детали: В издании отмечают, что пытались уволить журналистку непубличным способом, но это оказалось безрезультатно.

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hromadske призывает украинское и международное сообщество присоединиться информационно и к освобождению журналистки.

Темы: пленныеРосcиявойнаУкраина
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