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У Харкові кілька бійців ЗСУ ліквідували елітний спецназ РФ: з'явились деталі

Світлана КізіловаП'ятниця, 18 березня 2022, 16:41

Кільком українським військовослужбовцям вдалося провести успішну операцію по знищенню ворожої групи, що складалася, у тому числі, з працівників Головного розвідуправління РФ.   

Джерело: військовий ЗСУ у коментарі УП, очевидці

Деталі: Це сталося близько тижня тому. За словами співрозмовника Української правди, російські окупанти у кількості двох десятків осіб, серед яких були спецпризначенці ГРУ РФ, засіли в одній зі шкіл Харкова в районі Салтовки.

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Задля знищення противника була спланована спеціальна операція, яка в результаті пройшла повністю успішно. Вдалося ліквідувати щонайменше 15 росіян-окупантів, про що свідчать фотографії, які були передані УП очевидцями.

 

При цьому за словами українського військового, що безпосередньо брав участь у ліквідації ворожої групи, втрат з української сторони немає, проте є один поранений боєць – він перебуває у лікарні, його життю і здоров’ю вже нічого не загрожує.

Теми: ХарківвійнаРосіярозвідка
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