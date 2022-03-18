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В Харькове несколько бойцов ВСУ ликвидировали элитный спецназ РФ: появились детали

Светлана КизиловаПятница, 18 марта 2022, 16:41

Нескольким украинским военнослужащим удалось провести успешную операцию по уничтожению вражеской группы, которая состояла, в том числе, из работников Главного разведуправления РФ.

Источник: военный ВСУ в комментарии УП, очевидцы

Детали: Это произошло около недели назад. По словам собеседника Украинской правды, российские оккупанты в количестве двух десятков человек, среди которых были спецназовцы ГРУ РФ, засели в одной из школ Харькова в районе Салтовки.

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Для уничтожения противника была спланирована специальная операция, которая в итоге прошла успешно. Удалось ликвидировать не менее 15 россиян-оккупантов, о чем свидетельствуют фотографии, переданные УП очевидцами.

 

При этом, по словам украинского военного, непосредственно участвовавшего в ликвидации вражеской группы, потерь с украинской стороны нет, однако есть один раненый боец ​​– он находится в больнице, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

Темы: ХарьковвойнаРосcияразведка
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