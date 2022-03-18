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Три авіаносні групи НАТО провели спільні навчання в Іонічному морі

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 18:51

Військово-морські сили Франції, Італії та США провели операції з використанням трьох авіаносців у Іонічному морі в рамках підтримки операцій НАТО із безпеки.

Про це йдеться у заяві 6-го флоту США, пише "Європейська правда".

Авіаносна ударна група США на чолі з авіаносцем "Harry S. Truman" об'єдналася з оперативною групою французького авіаносця "Шарль де Голль" та італійським авіаносцем ITS Cavour (C-550) для подальшого підвищення оперативної сумісності.

Зближення трьох союзних авіаносних ударних груп дозволило виконати низку тактичних завдань, спрямованих на максимальне збільшення можливостей протиповітряної оборони, та розширило зону дії далеких високоточних морських ударів із палубної авіації.

Група американського авіаносця нещодавно взяла участь в операції Neptune Strike 22 під проводом НАТО.

Італійський авіаносець та елементи пов'язаної з ним авіаносної ударної групи також брали участь у Neptune Strike 22, зміцнюючи своє морське партнерство як із США, так і разом із НАТО.

Поточне розгортання авіаносної ударної групи "Шарль де Голль" під назвою Clemenceau 22 сприяє захисту східного флангу Альянсу та об'єднує різні союзні ресурси, включаючи есмінець із керованими ракетами.

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Теми: НАТОфлот
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