Все разделы
Укр Рус EngКлуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Три авианосные группы НАТО провели совместные учения в Ионическом море

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 18:51

Военно-морские силы Франции, Италии и США провели операции с использованием трех авианосцев в Ионическом море в рамках поддержки операций НАТО по обеспечению безопасности.

Об этом говорится в заявлении 6-го флота США, пишет "Европейская правда".

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем "Harry S. Truman"  объединилась с оперативной группой французского авианосца "Шарль де Голль") и итальянским авианосцем ITS Cavour (C-550) для дальнейшего повышения оперативной совместимости.

Сближение трех союзных авианосных ударных групп позволило выполнить ряд тактических задач, направленных на максимальное увеличение возможностей противовоздушной обороны, и расширило зону действия дальних высокоточных морских ударов с палубной авиации.

Группа американского авианосца недавно приняла участие в операции Neptune Strike 22, проводимой под руководством НАТО.

Итальянский авианосец и элементы связанной с ним авианосной ударной группы также участвовали в Neptune Strike 22, укрепляя свое морское партнерство как с США, так и вместе с НАТО.

Текущее развертывание авианосной ударной группы "Шарль де Голль" под названием Clemenceau 22 способствует защите восточного фланга Альянса и объединяет различные союзные ресурсы, включая эсминец с управляемыми ракетами.

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: НАТОфлот
powered by lun.ua
Главное сегодня

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Данилов об "исчезновении" Шойгу: Структуры РФ выясняют отношения из-за провала в Украине

В Киеве из-за обстрела оккупантов погибла российская журналистка

ФОТОМинистр обороны Литвы лично приехал в Киев, несмотря на обстрелы

Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО

Все новости...
НАТО
Россияне потеряли в войне с Украиной до 40 тысяч солдат – НАТО
НАТО предоставит Украине оборудование для защиты от химических, биологических и ядерных угроз
Лавров: Отправка миротворцев в Украину станет прямым столкновением России и НАТО
Последние новости
02:09
"О поддержке с воздуха забыли бл*ть": NYT опубликовал переговоры российских военных
02:04
Из-за обстрелов россиян на Сумщине более суток не удается погасить масштабный пожар
02:00
США озвучили Китаю "красные линии" по помощи РФ
01:44
Германия не имеет больше оружия для Украины, но готова ее купить
01:34
Россия украла лизинговых самолетов на 20 миллиардов долларов
01:30
С территории авиагородка в Мелитополе захватчики выпускают ракеты по другим городам – мэр
01:22
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
01:17
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
01:11
В НАТО сейчас нет консенсуса по миротворческой миссии в Украине - Кулеба
00:50
В РФ оштрафовали активистку за плакат "Фашизм не пройдёт"
Все новости...