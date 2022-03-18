Три авианосные группы НАТО провели совместные учения в Ионическом море

Военно-морские силы Франции, Италии и США провели операции с использованием трех авианосцев в Ионическом море в рамках поддержки операций НАТО по обеспечению безопасности.

Об этом говорится в заявлении 6-го флота США, пишет "Европейская правда".

Авианосная ударная группа США во главе с авианосцем "Harry S. Truman" объединилась с оперативной группой французского авианосца "Шарль де Голль") и итальянским авианосцем ITS Cavour (C-550) для дальнейшего повышения оперативной совместимости.

Сближение трех союзных авианосных ударных групп позволило выполнить ряд тактических задач, направленных на максимальное увеличение возможностей противовоздушной обороны, и расширило зону действия дальних высокоточных морских ударов с палубной авиации.

Группа американского авианосца недавно приняла участие в операции Neptune Strike 22, проводимой под руководством НАТО.

Итальянский авианосец и элементы связанной с ним авианосной ударной группы также участвовали в Neptune Strike 22, укрепляя свое морское партнерство как с США, так и вместе с НАТО.

Текущее развертывание авианосной ударной группы "Шарль де Голль" под названием Clemenceau 22 способствует защите восточного фланга Альянса и объединяет различные союзные ресурсы, включая эсминец с управляемыми ракетами.