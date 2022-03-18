Суд дозволив арештувати Медведчука
П'ятниця, 18 березня 2022, 18:06
18 березня слідчий суддя задовольнив клопотання ДБР про обрання запобіжного заходу куму Путіна голові політради партії "Опозиційна платформа – За життя" Віктору Медведчуку.
Джерело: ДБР
Деталі: Клопотання погодили через за відсутності Медведчука в суді.
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ДБР каже, що не знає його тчне місце перебування.
Відомство звернулося до українців, які знають, де Медведчук, щоб повідомили їм.
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