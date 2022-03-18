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Суд разрешил арестовать Медведчука

Роман ПетренкоПятница, 18 марта 2022, 19:06

18 марта судья удовлетворил ходатайство ГБР об избрании меры пресечения куму Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Источник: ГБР

Детали: Ходатайство согласовали из-за отсутствия Медведчука в суде.

ГБР говорит, что не знает его точное местонахождение.

Ведомство обратилось к украинцам, которые знают, где Медведчук, чтобы им сообщили.

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Темы: ГБРМедведчукарестгосизмена
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