Суд разрешил арестовать Медведчука
Пятница, 18 марта 2022, 19:06
18 марта судья удовлетворил ходатайство ГБР об избрании меры пресечения куму Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.
Источник: ГБР
Детали: Ходатайство согласовали из-за отсутствия Медведчука в суде.
ГБР говорит, что не знает его точное местонахождение.
Ведомство обратилось к украинцам, которые знают, где Медведчук, чтобы им сообщили.
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