Суд разрешил арестовать Медведчука

18 марта судья удовлетворил ходатайство ГБР об избрании меры пресечения куму Путина и главе политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктору Медведчуку.

Источник: ГБР

Детали: Ходатайство согласовали из-за отсутствия Медведчука в суде.

ГБР говорит, что не знает его точное местонахождение.

Ведомство обратилось к украинцам, которые знают, где Медведчук, чтобы им сообщили.