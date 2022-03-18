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Росіяни відпустили викраденого голову ОТГ на Харківщині: він у лікарні

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 березня 2022, 18:18
Росіяни відпустили викраденого голову ОТГ на Харківщині: він у лікарні
Фото: Великобурлуцька громада

Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов

Пряма мова: "Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.

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Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів".

Деталі: Водночас, Синєгубов повідомив, що окупанти не дозволили провести гуманітарну допомогу по визначених "зелених коридорах", зокрема до міста Ізюм.

На Харківщині вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі - доставляти жителям за допомогою волонтерів.

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Теми: Харківська областьокупаціяполоненівійна
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