Росіяни відпустили викраденого голову ОТГ на Харківщині: він у лікарні
П'ятниця, 18 березня 2022, 19:18
Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.
Джерело: глава Харківської ОДА Олег Синєгубов
Пряма мова: "Російські окупанти відпустили селищного голову Великобурлуцької громади Віктора Терещенка.
Щойно з ним говорив, зараз він перебуває в лікарні. Віктор Миколайович молодець, горою стоїть за громаду та захист національних інтересів".
Деталі: Водночас, Синєгубов повідомив, що окупанти не дозволили провести гуманітарну допомогу по визначених "зелених коридорах", зокрема до міста Ізюм.
На Харківщині вирішили зробити в населених пунктах поблизу логістичні центри, далі - доставляти жителям за допомогою волонтерів.
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