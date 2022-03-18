Россияне отпустили похищенного главу ОТГ в Харьковской области: он в больнице

Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко.

Источник: глава Харьковской ОГА Олег Синегубов

Прямая речь: "Российские оккупанты отпустили поселкового голову Великобурлукской громады Виктора Терещенко.

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Только с ним поговорил, сейчас он находится в больнице. Виктор Николаевич молодец, горой стоит за громаду и защиту национальных интересов".

Детали: В то же время Синегубов сообщил, что оккупанты не разрешили провести гуманитарную помощь по определенным "зеленым коридорам", в частности в город Изюм.

В Харьковской области решили сделать в населенных пунктах вблизи логистические центры, чтобы далее - доставлять жителям с помощью волонтеров.