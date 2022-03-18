Арестович пояснив, чому в Маріуполь не може прийти військова підмога

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що військового вирішення ситуації в Маріуполі зараз немає, але робляться політико-дипломатичні кроки для виходу з гуманітарної катастрофи – коридори дозволили вийти 40 тисячам жителів.

Джерело: Арестович у відеокоментарі у Facebook

Пряма мова: "Найближчі підрозділи ЗСУ ведуть важкі бої на північ від Волновахи. На них наступають переважаючі сили противника – і ні про яку деблокаду Маріуполя не може йтися, їм би самим там відбитися.

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Інші частини знаходяться за 100, 120, 150 кілометрів від Маріуполя. Їм ще треба подолати оборону противника там, де вони перебувають. Припустімо, вони пробили, - хоча звідки взяти ці резерви, щоб вони пробили і перейшли в наступ проти переважаючих сил, - і пішли у бік Маріуполя, вони не пройдуть більше 120 кілометрів голим степом під ударами авіації з Криму та Ростовської області.

Там побудовано потужну протиповітряну оборону противника, і авіаційну з Криму, і наземну. Були спроби надати повітряну підтримку – і вони не мали успіху.

Тому військового рішення зараз щодо Маріуполя немає… Наразі є шлях політико-дипломатичного врегулювання ситуації навколо Маріуполя, насамперед гуманітарної катастрофи".

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Деталі: Арестович заявив, що президент понад 10 діб тому назвав Маріуполь "темою №1" – і на найвищому міжнародному рівні вирішує це гуманітарне питання.

"Вдалося зрушити ситуацію до того, що російські війська відкрили коридор на виїзд із Маріуполя. Вони не пустили гуманітарну допомогу до самого Маріуполя, але дали можливість виїжджати громадянам з Маріуполя. За нашими даними, понад 40 тисяч жителів уже залишили Маріуполь", – сказав радник голови ОП.

Він додав, що віце-прем’єр, міністр реінтеграції Ірина Верещук забезпечує їхнє пересування маршрутом до Запоріжжя, де їм надають допомогу та розподіляють далі територією України.

Арестович також зазначив, що у війні не все залежить від однієї сторони.

Тому він закликав не звинувачувати владу і не чинити емоційний тиск, тому що у представників Офісу президента також є родичі в Маріуполі.

Арестович сказав, що зараз головна проблема Маріуполя – геноцид. І що зараз будинки там руйнують заради паніки, тому не треба ддопомогати ворогу.

Він наголосив, що зараз надати військову допомогу Маріуполю неможливо, але "Маріуполь ми не здамо".