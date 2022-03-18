Арестович объяснил, почему в Мариуполь не может прийти военная подмога

Советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что военного разрешения ситуации в Мариуполе сейчас нет, но предпринимаются политико-дипломатические шаги для выхода из гуманитарной катастрофы – коридоры позволили вы1ти 40 тысячам жителей.

Источник: Арестович в видеокомментарии в Facebook

Прямая речь: "Ближайшие подразделения ВСУ ведут тяжелые бои севернее Волновахи. На них наступают превосходящие силы противника – и ни о какой деблокаде МАриуполя речь не может идти, им бы самим там отбиться.

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Другие части находятся за 100, 120, 150 километров от Мариуполя. Им надо еще преодолеть оборону противника там, где они находятся. Допустим, они пробили, – хотя откуда взять эти резервы, чтобы они пробили и перешли в наступление против превосходящих сил, – и пошли в сторону Мариуполя, они не пройдут больше 120 километров по голой степи под ударами авиации из Крыма и Ростовской области…

Там построена мощная противовоздушная оборона противника, и авиационная из Крыма, и наземная. Были попытки оказать воздушную поддержку – и они не увенчались успехом.

Поэтому военного решения в настоящий момент по Мариуполю нет… В настоящий момент есть путь политико-дипломатического урегулирования ситуации вокруг Мариуполя, прежде всего, гуманитарной катастрофы".

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Детали: Арестович заявил, что президент более 10 суток назад назвал Мариуполь "темой №1" – и на высшем международном уровне решает этот гуманитарный вопрос.

"Удалось сдвинуть ситуацию до того, что российские войска открыли коридор на выезд из Мариуполя. Они не пустили гуманитарную помощь в сам Мариуполь, но дали возможность выезжать гражданам из Мариуполя. По нашим данным, более 40 тысяч жителей уже покинули Мариуполь", – сказал советник главы ОП.

Он добавил, что вице-премьер, министр реинтеграции Ирина Верещук обеспечивает их передвижение по маршруту до Запорожья, где им оказывают помощь и распределяют дальше по территории Украины.

Арестович также отметил, что в войне не все зависит от одной стороны.

Поэтому он призвал не обвинять власти и не оказывать эмоциональное давление, потому что у представителей Офиса президента также есть родственники в Мариуполе.

Арестович сказал, что сейчас главная проблема Мариуполя – геноцид. И что дома там разрушают ради паники, поэтому не нужно помогать врагу.

Он подчеркнул, что сейчас оказать военную помощь Мариуполю невозможно, но "Мариуполь мы не сдадим".