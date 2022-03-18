Від обстрілів російських окупантів в Авдіївці Донецької області 18 березня, за попередньою інформацією, загинуло двоє і отримали поранення троє людей.

Джерело: голова Донецької ОДА (ОВА) Павло Кириленко

Пряма мова: "Сьогодні в Авдіївці під обстріли потрапили дев’ятиповерхівка, крамниця та адміністративна будівля. За попередньою інформацією, є двоє загиблих і троє поранених. Подробиці встановлюємо".

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Деталі: На думку Кириленка, "Росія хоче викликати в нас страх, але викликає тільки лють".

Він показав наслідки п'ятничних обстрілів.