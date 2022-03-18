В Авдеевке под обстрелами погибли два человека, ранены трое – ОВА
Пятница, 18 марта 2022, 19:47
От обстрелов российских оккупантов в Авдеевке Донецкой области 18 марта, по предварительной информации, погибли двое и получили ранения трое человек.
Источник: глава Донецкой ОГА (ОВА) Павел Кириленко
Прямая речь: "Сегодня в Авдеевке под обстрелы попали девятиэтажка, магазин и административное здание. По предварительной информации, двое погибших и трое раненых. Подробности устанавливаем".
Детали: По мнению Кириленко, "Россия хочет вызвать у нас страх, но вызывает только ярость".
Он показал последствия пятничных обстрелов.