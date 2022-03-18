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25% українців мусили залишити свої домівки - ООН

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 18:49

За оцінками агентства ООН з питань міграції, близько 6,5 мільйона україніців стали внутрішніми переселенцями та 3,2 мільйона людей виїхали за кордон через війну Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє агентство AP.

Оцінка агентства наведена у документі, опублікованому у п'ятницю Управлінням ООН з координації гуманітарних питань. 

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Управління посилається на цифри агентства як на "хороше уявлення масштабів внутрішнього переміщення в Україні" . За підрахунком, станом на 16 березня в Україні налічується 6,48 мільйона внутрішньо переміщених осіб".

Агентство зазначає, що лише за три тижні Україна швидко наближається до рівня переміщених осіб через війну в Сирії, яка змусила близько 13 мільйонів сирійців залишити свої будинки та переїхати як у межах країни, так і і за кордон.

Кількість українців, які перетнули польський кордон з 24 лютого, перевищила 2 мільйони осіб.

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Варшава та Краків ще минулого тижня повідомили, що фактично вичерпали можливості приймати нових людей. 

Про такі проблеми повідомляють також Чехія, куди виїхали понад 200 тисяч українців, та Естонія, де планують залишитися майже 19 тисяч українців.

Теми: ООНвійна
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