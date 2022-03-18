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25% украинцев вынуждены были покинуть свои дома - ООН

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 19:49

По оценкам агентства ООН по миграции, около 6,5 миллиона украинцев стали внутренними переселенцами и 3,2 миллиона человек выехали за границу из-за войны России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает агентство AP.

Оценка агентства представлена ​​в документе, опубликованном в пятницу Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов.

Управление ссылается на цифры агентства как "хорошее представление масштабов внутреннего перемещения в Украине". По подсчету, на 16 марта в Украине насчитывается 6,48 миллиона внутренне перемещенных лиц".

Агентство отмечает, что только через три недели Украина быстро приближается к уровню перемещенных лиц из-за войны в Сирии, которая заставила около 13 миллионов сирийцев покинуть свои дома и переехать как в пределах страны, так и за границу.

Количество украинцев, пересекших польскую границу с 24 февраля, превысило 2 миллиона человек.

Варшава и Краков на прошлой неделе сообщили, что фактически исчерпали возможности принимать новых людей.

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О таких проблемах сообщают также Чехия, куда выехали более 200 тысяч украинцев, и Эстония, где планируют остаться почти 19 тысяч украинцев.

Темы: ООНвойна
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