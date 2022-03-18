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З-під завалів драмтеатру у Маріуполі продовжують діставати людей: є тяжко поранені

Альона Мазуренко П'ятниця, 18 березня 2022, 19:01
З-під завалів драмтеатру у Маріуполі продовжують діставати людей: є тяжко поранені
НАПИС "ДЕТИ" БІЛЯ ТЕАТРУ МАРІУПОЛЯ 14 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

З-під завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих – немає, проте є одна тяжко поранена людина.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо.

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У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці.

За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину.

Розбір завалів продовжується в міру можливостей, інформація про постраждалих буде доповнюватися".

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Деталі: 16 березня окупаційні війська Росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя.

У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей.

Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.

Теми: МаріупольРосія
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