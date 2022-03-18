Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

З-під завалів драмтеатру у Маріуполі продовжують діставати людей: є тяжко поранені

Мазуренко Альона П'ятниця, 18 березня 2022, 20:01
НАПИС "ДЕТИ" БІЛЯ ТЕАТРУ МАРІУПОЛЯ 14 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: MAXAR TECHNOLOGIES

З-під завалів зруйнованого російськими окупантами Драматичного театру Маріуполя продовжують рятувати людей. Інформації про загиблих – немає, проте є одна тяжко поранена людина.

Джерело: Маріупольська міськрада

Дослівно: "Через постійні авіанальоти та бойові дії в межах міста, розібрати завали відразу після обстрілу було практично неможливо.

У рідкісні хвилини відносного затишшя люди оперативно підходили до місця зруйнованого театру та рятували маріупольців, які опинилися у пастці.

За попередньою інформацією, даних про загиблих – немає. Але є інформація про одну тяжко поранену людину.

Розбір завалів продовжується в міру можливостей, інформація про постраждалих буде доповнюватися".

Деталі: 16 березня окупаційні війська Росії цілеспрямовано знищили Драматичний театр у самому центрі Маріуполя.

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

У цьому місці на момент бомбардування перебувало до тисячі людей.

Здебільшого – це жінки, діти та старі люди, які ховалися у підвальному приміщенні театру від безперервних обстрілів з боку агресора.

Теми: МаріупольРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Зеленський закликав світ підтримати Україну

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Данілов про "зникнення" Шойгу: Структури РФ з’ясовують стосунки через провал в Україні

У Києві через обстріл окупантів загинула російська журналістка

ФОТОМіністр оборони Литви особисто приїхав до Києва, попри обстріли

Росіяни втратили на війні з Україною до 40 тисяч солдатів – НАТО

Усі новини...
Маріуполь
Мер Маріуполя виїхав з міста, щоб бути на зв’язку – голова ОВА
Російські окупанти знищили музей ім. Куїнджі у Маріуполі
Ахметов: Металургійні підприємства Маріуполя не працюватимуть в окупації
Останні новини
03:27
Польський Сейм має підстави "визнати Путіна воєнним злочинцем" – резолюція
02:57
"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД
02:09
"Про підтримку з повітря забули бл*ть": NYT опублікував перемовини російських військових
02:04
Через обстріли росіян на Сумщині понад добу не вдається загасити масштабну пожежу
02:00
США озвучили Китаю "червоні лінії" по допомозі РФ
01:44
Німеччина не має більше зброї для України, але готова її купити
01:34
Росія вкрала лізингових літаків на 20 мільярдів доларів
01:30
З території авіамістечка в Мелітополі загарбники випускають ракети по інших містах – мер
01:22
Зведення штабу: ЗСУ зупинили ворога на Броварському напрямку
01:17
ЗСУ знищили 11 повітряних цілей росіян — зокрема сім літаків
Усі новини...