Из-под завалов драмтеатра в Мариуполе продолжают доставать людей: есть тяжело раненные

Из-под завалов разрушенного российскими оккупантами Драматического театра Мариуполя продолжают спасать людей. Информации о погибших – нет, однако есть один тяжело раненный человек.

Источник: Мариупольский горсовет

Дословно: "Из-за постоянных авианалетов и боевых действий в городе, разобрать завалы сразу после обстрела было практически невозможно.

В редкие минуты относительного затишья люди оперативно подходили к месту разрушенного театра и спасали оказавшихся в ловушке мариупольцев.

По предварительной информации, данных о погибших – нет. Но есть информация об одном тяжело раненном человеке.

Разбор завалов продолжается по мере возможностей, информация о пострадавших будет дополняться".

Детали: 16 марта оккупационные войска России целенаправленно уничтожили Драматический театр в самом центре Мариуполя.

В этом месте к моменту бомбардировки находилось до тысячи человек.

В основном это женщины, дети и старики, которые скрывались в подвальном помещении театра от непрерывных обстрелов со стороны агрессора.