Генштаб ЗСУ: За провал на аеродромі Гостомель РФ хоче відсторонити комбрига

Генеральний штаб Збройних сил України має дані про те, що російське військове керівництво планує відсторонити командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ полковника Вадима Панькова.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці 18.03.2022

Дослівно: "Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова.

Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель".