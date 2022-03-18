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Генштаб ЗСУ: За провал на аеродромі Гостомель РФ хоче відсторонити комбрига

Олена РощінаП'ятниця, 18 березня 2022, 20:09

Генеральний штаб Збройних сил України має дані про те, що російське військове керівництво планує відсторонити командира 45-ї окремої бригади спеціального призначення Повітряно-десантних військ Збройних сил РФ полковника Вадима Панькова.

Джерело: оперативна інформація Генштабу ЗСУ станом на 18:00 п'ятниці 18.03.2022 

Дослівно: "Через відсутність позитивних результатів та неспроможність виконати поставлені завдання планується усунення від виконання службових обов’язків командира 45-ї  окремої бригади спеціального призначення повітряно-десантних військ збройних сил рф полковника Вадима Панькова. 

Його звинувачують у невиконанні бойового завдання на аеродромі Гостомель".

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Теми: РосіявійнаКиївська область
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