Генштаб ВСУ: За провал на аэродроме Гостомель РФ хочет отстранить комбрига

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины располагает данными о том, что российское военное руководство планирует отстранить командира 45-й отдельной бригады специального назначения Воздушно-десантных войск Вооруженных сил РФ полковника Вадима Панькова.

Источник: оперативная информация Генштаба ВСУ по состоянию на 18.00 пятницы 18.03.2022

Дословно: "Из-за отсутствия положительных результатов и неспособности выполнить поставленные задачи планируется отстранение от выполнения служебных обязанностей командира 45-й отдельной бригады специального назначения воздушно-десантных войск вооруженных сил России полковника Вадима Панькова.

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Его обвиняют в невыполнении боевого задания на аэродроме Гостомеля".