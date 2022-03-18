Італія арештувала майно російського олігарха Мордашова вартістю 105 млн євро

Італія арештувала комплекс будівель на середземноморському острові Сардинія вартістю близько 105 млн євро, що належить російському бізнесмену Алєксєю Мордашову.

Деталі: офіс прем'єр-міністра Маріо Драгі, "Європейська правда", Reuters.

Вже вдруге цього місяця активи Мордашова, який вважається найбагатшою людиною Росії, було заарештовано Італії. 4 березня поліція конфіскувала його 65-метрову яхту Lady M, вартість якої становила 65 мільйонів євро.

56-річний Мордашов - сталеливарний магнат, статки якого оцінюються в $29,1 мільярда.