Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Италия арестовала имущество российского олигарха Мордашова стоимостью 105 млн евро

Пятница, 18 марта 2022, 19:21

Италия арестовала комплекс зданий на средиземноморском острове Сардиния стоимостью около 105 миллионов евро, принадлежащий российскому бизнесмену Алексею Мордашову.

Источник: офис премьер-министра Марио Драги, "Европейская правда", Reuters.

Уже второй раз в этом месяце активы Мордашова, считающегося самым богатым человеком России, были арестованы в Италии. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M", стоимость которой составляла 65 миллионов евро.

Реклама:

56-летний Мордашов —сталелитейный магнат, состояние которого оценивается в $29,1 миллиарда.

Темы: Италияолигархи
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Италия
СМИ: Германия, Италия, Швеция и Испания хотят совместно разработать танк
В Италии заявили об отсутствии желаемых результатов от участия в торговой инициативе Китая
Партнер Мелони попал в скандал из-за "совета" девушкам, как не быть изнасилованными
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: