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Италия арестовала имущество российского олигарха Мордашова стоимостью 105 млн евро

Пятница, 18 марта 2022, 20:21

Италия арестовала комплекс зданий на средиземноморском острове Сардиния стоимостью около 105 миллионов евро, принадлежащий российскому бизнесмену Алексею Мордашову.

Источник: офис премьер-министра Марио Драги, "Европейская правда", Reuters.

Уже второй раз в этом месяце активы Мордашова, считающегося самым богатым человеком России, были арестованы в Италии. 4 марта полиция конфисковала его 65-метровую яхту "Lady M", стоимость которой составляла 65 миллионов евро.

56-летний Мордашов —сталелитейный магнат, состояние которого оценивается в $29,1 миллиарда.

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Темы: Италияолигархи
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