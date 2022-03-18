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У Запорізькій області росіяни обстріляли рятувальників: 1 загиблий, 5 поранених

Катерина ТищенкоП'ятниця, 18 березня 2022, 21:03
Загиблий рятувальник Євген Донець, фото ДСНС

У Запорізькій області у п’ятницю російські окупанти обстріляли рятувальників, які приїхали гасити наслідки попередніх обстрілів, один працівник ДСНС загинув, 5 поранені.

Джерело: ГУ ДСНС України у Запорізькій області

Дослівно: "Зранку 18 березня рятувальники вирушили на ліквідацію пожежі на цивільному об’єкті у с. Наталівка Запорізької області, яка виникла внаслідок обстрілів російською армією.

Під час гасіння загоряння ворог здійснив повторний обстріл в епіцентр займання. Рятувальники опинилися у смертельній небезпеці. На жаль, внаслідок вибуху загинув наш вогнеборець – старший пожежний 4 ДПРЧ Євген Донець.

Отримали поранення та травми різного ступеня важкості ще 5 співробітників ДСНС, які зараз перебувають у медичних закладах".

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Теми: Запорізька областьвійнаДСНС
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