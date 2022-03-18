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В Запорожской области россияне обстреляли спасателей: 1 погибший, 5 раненых

Катерина ТищенкоПятница, 18 марта 2022, 21:03
Погибший спасатель Евгений Донец, фото ГСЧС

В Запорожской области в пятницу российские оккупанты обстреляли спасателей, приехавших тушить последствия предварительных обстрелов, один работник ГСЧС погиб, 5 ранены.

Источник: ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области

Дословно: "Утром 18 марта спасатели отправились на ликвидацию пожара на гражданском объекте в с. Натальивка Запорожской области, возникшего в результате обстрелов российской армией.

Во время тушения возгорания враг произвел повторный обстрел в эпицентр возгорания. Спасатели оказались в смертельной опасности. К сожалению, в результате взрыва погиб наш пожарный – старший пожарный 4 ДПРЧ Евгений Донец.

Получили ранения и травмы разной степени тяжести еще 5 сотрудников ГСЧС, которые находятся в медицинских учреждениях".

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Темы: Запорожская областьвойнаГСЧС
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