Стефанчук допустив зміну Конституції в частині руху до НАТО

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук на тлі переговорів з Росією допустив можливість зміни Конституції у частині євроатлантичної інтеграцї.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "1+1", повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство "Інтерфакс-Україна".

"Оскільки шлях до євроатлантичної інтеграції прописаний у Конституції України, маємо дуже високий рівень легітимації цього напряму. Тому ми будемо дивитися, до якого шляху будуть йти переговорники, і тоді вже відшукувати ту модель, яка або не суперечитиме Конституції, або будемо змінювати Конституцію в цій частині", - сказав глава ВРУ.

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Він наголосив, що для України важливим є те, щоб "за результатами цих домовленостей насамперед ми відновили безпеку та отримали гарантії безпеки функціонування нашої держави".

"Тому ми чекатимемо, яка формула буде закладена у переговорному процесі і, безумовно, приєднаємось до її обговорення", - додав Стефанчук.

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