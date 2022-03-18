Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Стефанчук допустил изменение Конституции в части движения в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 20:08
Стефанчук допустил изменение Конституции в части движения в НАТО
Руслан Стефанчук, фото Радио Свобода

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на фоне переговоров с Россией допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", - сказал глава ВРУ.

Реклама:

Он подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", - добавил Стефанчук.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в пятницу, что Москва и Киев "максимально сблизили свои позиции" по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ

Член украинской делегации на переговорах с РФ советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ заявил, что позиции украинской стороны остаются неизменными.

Темы: СтефанчукВерховная РадаКонституцияНАТО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Стефанчук
Глава Рады призвал нардепов вернуть декларирование
Объект №1, или Вся власть – в бункере Зеленского. 24.02: Реконструкция
Стефанчук пытается спасти градостроительную "реформу" Шуляк в Европарламенте. Что с этим не так?
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: