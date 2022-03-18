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Стефанчук допустил изменение Конституции в части движения в НАТО

"Европейская правда"Пятница, 18 марта 2022, 21:08
Руслан Стефанчук, фото Радио Свобода

Глава Верховной Рады Руслан Стефанчук на фоне переговоров с Россией допустил возможность изменения Конституции в части евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал в эфире телеканала "1+1", сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Поскольку путь к евроатлантической интеграции прописан в Конституции Украины, имеем очень высокий уровень легитимации этого направления. Поэтому мы будем смотреть, к какому пути будут идти переговорщики, и тогда уже отыскивать ту модель, которая либо не будет противоречить Конституции, либо будем изменять Конституцию в этой части", - сказал глава ВРУ.

Он подчеркнул, что для Украины важно то, чтобы "по результатам этих договоренностей прежде всего мы восстановили безопасность и получили гарантии безопасности функционирования нашего государства".

"Поэтому мы будем ожидать, какая формула будет заложена в переговорном процессе и, безусловно, присоединимся к обсуждению", - добавил Стефанчук.

Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил в пятницу, что Москва и Киев "максимально сблизили свои позиции" по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО.

Член украинской делегации на переговорах с РФ советник главы ОП Михаил Подоляк в ответ заявил, что позиции украинской стороны остаются неизменными.

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Темы: СтефанчукВерховная РадаКонституцияНАТО
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