У ЄС обговорюють виділення Україні ще 500 млн євро військової допомоги

У Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом.

Про це кореспонденту DW заявили два високопосадових джерела у структурах ЄС у п'ятницю, 18 березня, пише "Європейська правда".

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС обговорять це підвищення на своєму засіданні 21 березня, але цього дня вони не погодять його остаточно.

Причина - Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу. У німецькому парламенті розгляд цього питання заплановано на середу, 23 березня.

Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

"Ми очікуємо, що держави-члени ЄС цілковито визнають важливість продовження надання військової допомоги Україні. Ми очікуємо, що Рада ЄС дуже скоро погодить пропозицію верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики", - заявив високопосадовець ЄС, маючи на увазі пропозицію, зроблену Боррелем на неформальному саміті Євросоюзу у Версалі. Згодом вияилось, що ця обіцянка була передчасною.

"Рішення не буде ухвалено у понеділок (…) Але я думаю, що є політична згода, що нам треба зробити більше", - додав співрозмовник видання.

наприкінці лютого в ЄС вирішили виділити 500 мільйонів євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility). Це було перше таке рішення в історії Євросоюзу.