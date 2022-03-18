Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

У ЄС обговорюють виділення Україні ще 500 млн євро військової допомоги

"Європейська правда"П'ятниця, 18 березня 2022, 20:26

У Євросоюзі планують погодити додаткові 500 мільйонів євро на військову допомогу Україні найближчим часом. 

Про це кореспонденту DW заявили два високопосадових джерела у структурах ЄС у п'ятницю, 18 березня, пише "Європейська правда".

Міністри закордонних справ і оборони країн ЄС обговорять це підвищення на своєму засіданні 21 березня, але цього дня вони не погодять його остаточно. 

Реклама:

Причина - Німеччині для погодження додаткових видатків потрібна згода Бундестагу. У німецькому парламенті розгляд цього питання заплановано на середу, 23 березня. 

Для затвердження додаткових 500 мільйонів євро у ЄС потрібна згода всіх 27 держав-членів.

"Ми очікуємо, що держави-члени ЄС цілковито визнають важливість продовження надання військової допомоги Україні. Ми очікуємо, що Рада ЄС дуже скоро погодить пропозицію верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики", - заявив високопосадовець ЄС, маючи на увазі пропозицію, зроблену Боррелем на неформальному саміті Євросоюзу у Версалі. Згодом вияилось, що ця обіцянка була передчасною.

ВІДЕО ДНЯ

"Рішення не буде ухвалено у понеділок (…) Але я думаю, що є політична згода, що нам треба зробити більше", - додав співрозмовник видання.

наприкінці лютого в ЄС вирішили виділити 500 мільйонів євро на надання ЗСУ летальної зброї та припасів у рамках європейського інструменту з підтримки миру (European Peace Facility). Це було перше таке рішення в історії Євросоюзу.

Теми: УкраїнаЄСгроші
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

У Кувейті оголосили про призначення нового еміра

Австрія розблокувала санкції проти Росії після поступки України щодо Raiffeisen – ЗМІ

На кордоні з Польщею помер уже третій український водій

Депутату, який підірвав гранати на сесії сільради, повідомили про підозру

Міністр: Україна та Румунія вирішили 20-річний спір щодо каналу "Дунай – Чорне море"

Усі новини...
Україна
Кулеба та Столтенберг обговорили вступ України до НАТО
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Зеленський: Кожен посадовець повинен відчувати, яка Україна за ним
Останні новини
11:14
У Польщі в бік України черга з понад 2 тисяч вантажівок – ДПСУ
10:58
Вчені встановили причину блювання та нудоти протягом всієї вагітності
10:45
Росія "виборами" на окупованих територіях сподівається легітимізувати вторгнення – розвідка Британії
10:27
Росіяни збільшили активність артилерії на Таврійському напрямку
10:22
В Японії знайшли рештки стародавньої істоти – "блакитного дракона", аналогів якому немає у світі
10:10
Нацбанк оновив рекорд продажу валюти на міжбанку з жовтня
10:03
Польський посадовець хоче на 20 років закрити агроринок для України після її вступу до ЄС
09:47
Донеччина: росіяни вбили та поранили ще декількох цивільних
09:31
Франція повідомила про загибель свого дипломата в Газі
09:16
відеоБПЛА атакували військовий аеродром у Ростовській області – ЗМІ
Усі новини...
Реклама: