В ЕС обсуждают выделение Украине еще 500 млн евро военной помощи

В Евросоюзе планируют согласовать дополнительные 500 миллионов евро на военную помощь Украине в ближайшее время.

Об этом корреспонденту DW заявили два высокопоставленных источника в структурах ЕС в пятницу, 18 марта, пишет "Европейская правда".

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС обсудят это повышение на своем заседании 21 марта, но в этот день они не согласуют его до конца.

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Причина – Германии для согласования дополнительных расходов требуется согласие Бундестага. В немецком парламенте рассмотрение этого вопроса запланировано на среду, 23 марта.

Для утверждения дополнительных 500 миллионов евро в ЕС требуется согласие всех 27 государств-членов.

"Мы ожидаем, что государства-члены ЕС полностью признают важность продолжения предоставления военной помощи Украине. Мы ожидаем, что Совет ЕС очень скоро согласует предложение верховного представителя ЕС по внешней и политике безопасности", - заявил высокопоставленный чиновник, имея в виду предложение, сделанное Боррелем на неформальном саммите Евросоюза в Версале. Впоследствии оказалось, что это обещание было преждевременным.

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"Решение не будет принято в понедельник (…) Но я думаю, что есть политическое согласие, что нам нужно сделать больше", - добавил собеседник издания.

В конце февраля в ЕС решили выделить 500 миллионов евро на предоставление ВСУ летального оружия и запасов в рамках европейского инструмента по поддержке мира (European Peace Facility). Это было первое такое решение в истории Евросоюза.