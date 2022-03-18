Генерал США прогнозирует, что через 10 дней Путин не сможет наступать

Бывший командующий армией США в Европе Бен Ходжес считает, что в случае если Владимир Путин не смирится с поражением его армии в войне, то у него будет худшая переговорная позиция и Украина сможет требовать освобождения Крыма и Донбасса.

Об этом Ходжес сказал в интервью Deutsche Welle, опубликованном на YouTube-канале "Европейской правды".

Ходжес убежден, что Путин не воплотит свои угрозы об расширении границ войны и применении ядерного оружия.

"Я не верю, что Кремль использует ядерное оружие. Во-первых, Путин не сможет сделать это сам. Я не верю, что окружающие его люди на самом деле заинтересованы в ядерной угрозе", - заявил он.

В то же время Ходжес убежден, что через 10-12 дней в РФ завершатся ресурсы для ведения наступательных действий. По его словам, тогда Владимир Путин постарается "заморозить" ситуацию на местах.

"Если я прав, в течение 10-12 дней российские войска достигнут пика. Они больше не смогут продолжать атаку. Они очевидно захотят заморозить то, что они завоевали. Именно этот момент мы должны использовать. У нас будет лучшая переговорная позиция, и мы должны требовать, чтобы они вернулись не только к периоду до 24 февраля, но и к тому, что говорил президент Байден: украинский суверенитет является приоритетом для США, что россияне должны покинуть Крым, должны покинуть Донбасс", - заявил Бен Ходжес.

Он также подверг критике Запад за чрезмерную осторожность в действиях и недостаточную военную поддержку Украины, поскольку, по его словам, Кремль не намерен втягивать НАТО в войну.

"Мы слишком много говорим о том, что мы не можем и чего не будем делать – и недостаточно о том, что мы можем сделать.

Вспомните резню в Сребринице. Европейские войска под мандатом ООН стояли за чертой города, а войска сербов убили восемь тысяч боснийских мужчин и мальчиков. Я не хочу, чтобы мы снова стали частью чего-то подобного", - сказал он.