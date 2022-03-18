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На Луганщині Нацгвардія знищила ворожу БМП і здобула трофейну техніку

Ольга Глущенко П'ятниця, 18 березня 2022, 23:27
На Луганщині Нацгвардія знищила ворожу БМП і здобула трофейну техніку
фото: Телеграм Гайдая

Під Кремінною у Луганській області Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1.

Джерело: голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай у Телеграм

Пряма мова: "Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1.

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Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, покинувши зброю й техніку.

Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів.

Під час огляду залишеної документації в БМП-1 стало відомо, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".

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Теми: Луганська областьвійнаРосія
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