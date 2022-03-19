Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

На Луганщині Нацгвардія знищила ворожу БМП і здобула трофейну техніку

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 00:27
фото: Телеграм Гайдая

Під Кремінною у Луганській області Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1.

Джерело: голова Луганської ОДА/ОВА Сергій Гайдай у Телеграм

Пряма мова: "Нацгвардія виявила дві бойові машини піхоти російських загарбників та знищила з гранатомета одну БМП-1.

Під час бойового зіткнення екіпаж іншої ворожої БМП-1 не витримав вогневого контакту та ганебно втік, покинувши зброю й техніку.

Нашим бійцям дісталася трофейна бойова машина піхоти БМП-1 в робочому стані з повним БК, придатна для виконання бойових завдань та ліквідації її колишніх господарів.

Під час огляду залишеної документації в БМП-1 стало відомо, що в цьому БМП-1 знаходився командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".

 
 

Читайте нас у Telegram. Підписуйтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Теми: Луганська областьвійнаРосія
powered by lun.ua
Головне сьогодні

Радбез ООН провалив голосування за резолюцію щодо України, подану Росією

Anonymous зламали Центробанк Росії

"Ворог готує хімічні атаки" – ЦПД

“Навіть якщо треба депортувати півміста”: РФ планує “великий терор” у Херсоні — ЗМІ

Зеленський закликав світ підтримати Україну

Верещук розповіла про ймовірний обмін моряків з острова Зміїний

Усі новини...
Луганська область
У Рубіжному снаряд РФ влучив в багатоповерхівку, двоє дітей загинули
Луганщина: за добу 15 зруйнованих будинків, є загиблий і постраждалі
У Сєвєродонецьку обстріляли лікарню, в якій були діти, загорівся дах
Останні новини
08:08
Росія відкрито пригрозила використанням ядерної зброї у разі "провокації НАТО"
07:50
Рубіжне: В місті бої, четверо загиблих
07:50
Росія випустила по Україні понад 1200 ракет, в неї їх ще багато – Пентагон
07:45
Пентагон: Вище військове керівництво РФ відмовилося спілкуватися з колегами зі США
07:20
Японія думає про нові санкції для РФ та додаткову допомогу для України
07:10
З-за кордону до Збройних Сил. Думки про перспективу розвитку подій в Україні і навколо – колонка
07:01
У Латвії чоловіка засудили до 5 років за шпигунство для Росії
06:53
Зведення за добу: ЗСУ спиняють загарбників на всіх напрямах
06:25
Мер Франківська обіцяє 10 тисяч гривень викривальникам паліїв трави
05:49
Британія дасть Україні 6 тисяч ракет і майже 30 млн євро для армії
Усі новини...