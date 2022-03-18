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В Луганской области Нацгвардия уничтожила вражескую БМП и получила трофейную технику

Ольга ГлущенкоПятница, 18 марта 2022, 23:27
В Луганской области Нацгвардия уничтожила вражескую БМП и получила трофейную технику
фото: Телеграмм Гайдая

Под Кременной в Луганской области Нацгвардия обнаружила две боевые машины пехоты российских захватчиков и уничтожила из гранатомета одну БМП-1.

Источник: председатель Луганской ОДА/ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Нацгвардия обнаружила две боевые машины пехоты российских захватчиков и уничтожила одну БМП-1 из гранатомета.

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Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно скрылся, покинув оружие и технику.

Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев.

В ходе осмотра оставленной документации в БМП-1 стало известно, что в этом БМП-1 находился командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".

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Темы: Луганская областьвойнаРосcия
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