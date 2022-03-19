Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Луганской области Нацгвардия уничтожила вражескую БМП и получила трофейную технику

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 00:27
фото: Телеграмм Гайдая

Под Кременной в Луганской области Нацгвардия обнаружила две боевые машины пехоты российских захватчиков и уничтожила из гранатомета одну БМП-1.

Источник: председатель Луганской ОДА/ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "Нацгвардия обнаружила две боевые машины пехоты российских захватчиков и уничтожила одну БМП-1 из гранатомета.

Во время боевого столкновения экипаж другой вражеской БМП-1 не выдержал огневого контакта и позорно скрылся, покинув оружие и технику.

Нашим бойцам досталась трофейная боевая машина пехоты БМП-1 в рабочем состоянии с полным БК, пригодная для выполнения боевых задач и ликвидации ее бывших хозяев.

В ходе осмотра оставленной документации в БМП-1 стало известно, что в этом БМП-1 находился командир РТГр 1 МСБ АК ЛНР".

 
 

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: Луганская областьвойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Верещук рассказала о возможном обмене моряков с острова Змеиный

Все новости...
Луганская область
В Рубежном снаряд РФ попал в многоэтажку, двое детей погибли
Луганщина: за сутки 15 разрушенных домов, погибший и пострадавшие
В Северодонецке обстреляли больницу, в которой были дети, загорелась крыша
Последние новости
07:50
Россия выпустила по Украине более 1200 ракет, у нее их еще много – Пентагон
07:45
Пентагон: Высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из США
07:20
Япония думает о новых санкциях для РФ и дополнительной помощи для Украины
07:10
Из-за границы в Вооруженные Силы. Мнения о перспективе развития событий в Украине и вокруг – колонка
07:01
В Латвии мужчину приговорили к 5 годам за шпионаж для России
06:53
Сводка за сутки: ВСУ останавливают захватчиков по всем направлениям
06:25
Мэр Франковска обещает 10 тысяч гривен разоблачителям поджигателей травы
05:49
Британия даст Украине 6 тысяч ракет и почти 30 млн евро для армии
05:44
Байден не едет к Зеленскому из соображений безопасности – посол
05:28
Украина активно пытается открыть США для своих беженцев — Маркарова
Все новости...