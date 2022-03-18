За добу ЗСУ вразили 12 повітряних цілей Росії — зокрема літаки і крилаті ракети
П'ятниця, 18 березня 2022, 23:34
Українські військові уразили 12 повітряних цілей Росії – два літаки, три вертольоти, три безпілотники та чотири крилаті ракети.
Джерело: Командування Повітряних Сил ЗСУ у Facebook
Деталі: "18 березня Повітряні Сили Збройних Сил України уразили 10 повітряних цілей, ще дві цілі – на рахунку протиповітряної оборони Сухопутних військ. Загалом за добу 18 березня протиповітряною обороною знищено щонайменше 12 повітряних цілей російських окупантів".
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