За сутки ВСУ поразили 12 воздушных целей России — в том числе самолеты и крылатые ракеты

Украинские военные поразили 12 воздушных целей России – два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Детали: "18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск. Всего за сутки 18 марта противовоздушной обороной уничтожено по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов".