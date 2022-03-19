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За сутки ВСУ поразили 12 воздушных целей России — в том числе самолеты и крылатые ракеты

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 00:34

Украинские военные поразили 12 воздушных целей России – два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Детали: "18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск. Всего за сутки 18 марта противовоздушной обороной уничтожено по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов".

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Темы: Росcиявойна
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