Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

За сутки ВСУ поразили 12 воздушных целей России — в том числе самолеты и крылатые ракеты

Анастасия КалатурПятница, 18 марта 2022, 23:34

Украинские военные поразили 12 воздушных целей России – два самолета, три вертолета, три беспилотника и четыре крылатых ракеты.

Источник: Командование Воздушных Сил ВСУ в Facebook

Детали: "18 марта Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины поразили 10 воздушных целей, еще две цели – на счету противовоздушной обороны Сухопутных войск. Всего за сутки 18 марта противовоздушной обороной уничтожено по меньшей мере 12 воздушных целей российских оккупантов".

Реклама:
Темы: Росcиявойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Росcия
Посол Украины в Мексике упрекнула президента из-за российских военных на параде
Президент Финляндии о войне в Украине: Риск применения ядерного оружия огромен
Ким Чен Ын уехал из России с бронежилетом и дронами
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: