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Зеленський про мітинг Путіна: Уявіть, що на стадіоні 14 тисяч трупів

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 01:05
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський порівняв стадіон у Москві, заповнений людьми, із кількістю загиблих росіян після вторгнення РФ в Україну.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "У них відбувся великий мітинг. Я хочу звернути увагу на одну деталь.

Повідомляється, що загалом до мітингової активності у столиці Росії було залучено близько 200 тисяч людей. 100 тисяч на вулицях, приблизно 95 тисяч – на стадіоні. Ось таку кількість російських військових задіяли у вторгненні в Україну.

Просто уявіть собі, що на тому стадіоні в Москві 14 тисяч трупів. І ще десятки тисяч поранених і скалічених людей.

Вже стільки російських втрат від цього вторгнення. Ось така ціна війни за трохи більше, ніж 3 тижні.

Війну треба закінчувати – пропозиції України на столі".

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Нагадаємо: У п'ятницю, 18 березня, по всій Росії пройшли мітинги і концерти, приурочені до річниці приєднання Криму.

Втім, головною темою цих акцій все ж був не Крим, а війна. Щоб продемонструвати всенародну підтримку "спецоперації", російська влада користувалася давно перевіреними методами — підвозом бюджетників, роздачею їжі та виступами зірок естради.

ГУВД Москви відзвітувало про 200 тисяч учасників заходів.

Теми: ЗеленськийРосіявійна
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