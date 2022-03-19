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Зеленский о митинге Путина: Представьте, что на стадионе 14 тысяч трупов

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 01:05
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил стадион в Москве, заполненный людьми с количеством погибших россиян после вторжения РФ в Украину.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "У них прошел большой митинг. Я хочу обратить внимание на одну деталь.

Сообщается, что в общей сложности к митинговой активности в столице России было привлечено около 200 тысяч человек. 100 тысяч на улицах, примерно 95 тысяч – на стадионе. Вот такое количество российских военных задействовали во вторжении в Украину.

Просто представьте, что на том стадионе в Москве 14 тысяч трупов. И еще десятки тысяч раненых и искалеченных людей.

Уже столько российских потерь от этого вторжения. Вот такая цена войны за чуть больше 3 недель.

Войну нужно заканчивать – предложения Украины на столе".

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Напомним: В пятницу 18 марта по всей России прошли митинги и концерты, приуроченные к годовщине присоединения Крыма.

Впрочем, главной темой этих акций все же был не Крым, а война. Чтобы продемонстрировать всенародную поддержку "спецоперации" российские власти воспользовались давно проверенными методами — подвозом бюджетников, раздачей еды и выступлениями звезд эстрады.

ГУВД Москвы отчиталось о 200 тысячах участников.

Темы: ЗеленскийРосcиявойна
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