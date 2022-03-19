Зеленський дав Героя України двом командирам, які захищають Маріуполь

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командирам окремої бригади і загону спеціального призначення, які обороняють Маріуполь.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу сьогодні окремо і щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.

36 окрема бригада морської піхоти, 501-й окремий батальйон морської піхоти, 1-й окремий батальйон морської піхоти, 12 бригада НГУ та окремий загін спеціального призначення "Азов".

Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну.

Також за поданням головнокомандувача ЗСУ вирішив присвоїти звання Героя України полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу – командиру 36 окремої бригади морської піхоти та майору Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру загону спеціального призначення "Азов" за мужність, за ефективні дії… за захист міста-героя Маріуполя".