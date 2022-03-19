Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський дав Героя України двом командирам, які захищають Маріуполь

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 01:20
Зеленський, скриншот

Президент України Володимир Зеленський присвоїв звання Героя України командирам окремої бригади і загону спеціального призначення, які обороняють Маріуполь.

Джерело: відеозвернення Зеленського

Пряма мова: "Хочу сьогодні окремо і щиро висловити вдячність кожному захиснику нашого міцного Маріуполя, нашого героїчного міста, яке переживає найбільше випробування у своїй історії, в історії України.

36 окрема бригада морської піхоти, 501-й окремий батальйон морської піхоти, 1-й окремий батальйон морської піхоти, 12 бригада НГУ та окремий загін спеціального призначення "Азов".

Я вдячний кожному і кожній – всім нашим захисникам Маріуполя. Вдячний кожному і кожній, хто захищає Україну.

Також за поданням головнокомандувача ЗСУ вирішив присвоїти звання Героя України полковнику Баранюку Володимиру Анатолійовичу – командиру 36 окремої бригади морської піхоти та майору Прокопенку Денису Геннадійовичу – командиру загону спеціального призначення "Азов" за мужність, за ефективні дії… за захист міста-героя Маріуполя".

Теми: ЗеленськийМаріупольЗбройні силивійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

У Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину

фотоУкраїнські сапери підірвали "Тор" окупантів

В Одесі з російського корабля обстріляли будинки

У Росії хочуть скасувати вибори, щоб не витрачати гроші – росЗМІ

Ніч у регіонах: на півдні неспокійно, під Києвом постійні бої

Росіяни двічі вдарили ракетами по полігону на Рівненщині

Усі новини...
Зеленський
Президент обіцяє компенсувати "комуналку" родинам, які прийняли переселенців
Зеленський про мітинг Путіна: Уявіть, що на стадіоні 14 тисяч трупів
Захисник із Маріуполя звернувся до Зеленського з проханням дати ППО
Останні новини
12:06
Кремль хоче, щоб інші країни допомогли "зробити Україну зговірливішою"
12:05
Питання знищення України для Путіна важливіше, ніж виживання його власної країни – думка письменника
12:05
Заводи Метінвеста у Маріуполі та Запоріжжі законсервували, решта в Україні працюють
11:53
Резніков: Росія поховала більше солдат, ніж офіційно визнала втрат
11:36
У Києві та області на півтори доби вводять "посилену" комендантську годину
11:34
Харківщина: водії гуманітарної колони вирвалися з рук окупантів: йшли пішки
11:22
Зеленський до німців: Жодного євро Росії, не спонсоруйте війну
11:15
Від початку війни РФ вбила 115 дітей, поранила – понад 148
11:15
Пасажирський літак розбився в Китаї, на борту було понад 130 людей 
11:14
Розвідка публікує список мотострілецької казачєй бригади, яка воює в Україні
Усі новини...