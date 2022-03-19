Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский дал Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 01:20
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам отдельной бригады и отряда специального назначения, которые защищают Мариуполь.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя, нашего героического города, переживающего наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины.

36 отдельная бригада морской пехоты, 501 отдельный батальон морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты, 12 бригада НГУ и отдельный отряд специального назначения "Азов".

Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждой, кто защищает Украину.

Также по представлению главнокомандующего ВСУ решил присвоить звание Героя Украины полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу – командиру 36 отдельной бригады морской пехоты и майору Прокопенко Денису Геннадьевичу – командиру отряда специального назначения "Азов" за мужество, за эффективные действия… за защиту города.

Темы: ЗеленскийМариупольВооруженные силывойна
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВСУ уничтожили большой российский корабль в оккупированном Бердянске

Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Все новости...
Зеленский
Зеленский призвал мир поддержать Украину
Зеленский призвал россиян уезжать из РФ, чтобы не отдавать налоги на войну
Зеленский: Россия ищет любых подонков для убийства украинцев
Последние новости
09:03
Потери оккупанты: 15800 солдат, 530 танков и 124 вертолета
08:58
инфографика Киев снова в топ-10 городов с самым грязным воздухом: горят пожары войны
08:49
Британская разведка сомневается, что России поможет гибридная мобилизация
08:43
фото, видеоВСУ уничтожили большой российский корабль в оккупированном Бердянске
08:25
США разрабатывают план действий на случай применения Россией ядерного оружия – СМИ
08:08
Россия открыто пригрозила использованием ядерного оружия в случае "провокации НАТО"
07:50
Ракетные удары и фосфорная бомбардировка на Луганщине: четверо погибших
07:50
Россия выпустила по Украине более 1200 ракет, у нее их еще много – Пентагон
07:45
Пентагон: Высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из США
07:20
Япония думает о новых санкциях для РФ и дополнительной помощи для Украины
Все новости...