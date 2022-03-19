Зеленский дал Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам отдельной бригады и отряда специального назначения, которые защищают Мариуполь.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя, нашего героического города, переживающего наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины.

36 отдельная бригада морской пехоты, 501 отдельный батальон морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты, 12 бригада НГУ и отдельный отряд специального назначения "Азов".

Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждой, кто защищает Украину.

Также по представлению главнокомандующего ВСУ решил присвоить звание Героя Украины полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу – командиру 36 отдельной бригады морской пехоты и майору Прокопенко Денису Геннадьевичу – командиру отряда специального назначения "Азов" за мужество, за эффективные действия… за защиту города.