Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Зеленский дал Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 00:20
Зеленский дал Героя Украины двум командирам, защищающим Мариуполь
Зеленский, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины командирам отдельной бригады и отряда специального назначения, которые защищают Мариуполь.

Источник: видеообращение Зеленского

Прямая речь: "Хочу сегодня отдельно и искренне выразить благодарность каждому защитнику нашего крепкого Мариуполя, нашего героического города, переживающего наибольшее испытание в своей истории, в истории Украины.

Реклама:

36 отдельная бригада морской пехоты, 501 отдельный батальон морской пехоты, 1 отдельный батальон морской пехоты, 12 бригада НГУ и отдельный отряд специального назначения "Азов".

Я благодарен каждому и каждой – всем нашим защитникам Мариуполя. Благодарен каждому и каждой, кто защищает Украину.

Также по представлению главнокомандующего ВСУ решил присвоить звание Героя Украины полковнику Баранюку Владимиру Анатольевичу – командиру 36 отдельной бригады морской пехоты и майору Прокопенко Денису Геннадьевичу – командиру отряда специального назначения "Азов" за мужество, за эффективные действия… за защиту города.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ЗеленскийМариупольВооруженные силывойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Зеленский
Зеленский о возвращении беженцев: Ради кого мы воюем, если людей здесь нет
Зеленский: Украине надо позаботиться о безбарьерности для 1,5 миллиона человек
Новация для школьников и партия "медэваков": обращение Зеленского
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: