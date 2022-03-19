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Зеленський: Переговори — єдиний шанс Росії зменшити свої збитки

Анастасія КалатурСубота, 19 березня 2022, 00:26
Зеленський: Переговори — єдиний шанс Росії зменшити свої збитки
ФОТО: GETTY

Змістовні, чесні та невідкладні  перемовини з РФ про безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

Джерело: президент Володимир Зеленський  в FB

Пряма мова: "Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

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Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення.

І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • 18 березня глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Москва та Київ "максимально зблизили свої позиції" щодо нейтрального статусу України та її невступу до НАТО.
  • Член української делегації на переговорах із РФ, радник глави ОП Михайло Подоляк заявляє, що заяви російської сторони щодо переговорів мають на меті спровокувати напруженість у ЗМІ. За його словами, українські позиції є незмінними - припинення вогню, виведення військ та надійні гарантії безпеки з конкретними формулами.

Знати більше: Симетричність переговорів з росією або відступ від наших національних інтересів

Теми: переговориРосія
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