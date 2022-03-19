Зеленський: Переговори — єдиний шанс Росії зменшити свої збитки
Змістовні, чесні та невідкладні перемовини з РФ про безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
Джерело: президент Володимир Зеленський в FB
Пряма мова: "Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.
Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення.
І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися".
Що передувало:
- 18 березня глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Москва та Київ "максимально зблизили свої позиції" щодо нейтрального статусу України та її невступу до НАТО.
- Член української делегації на переговорах із РФ, радник глави ОП Михайло Подоляк заявляє, що заяви російської сторони щодо переговорів мають на меті спровокувати напруженість у ЗМІ. За його словами, українські позиції є незмінними - припинення вогню, виведення військ та надійні гарантії безпеки з конкретними формулами.
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