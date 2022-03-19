Зеленський: Переговори — єдиний шанс Росії зменшити свої збитки

Змістовні, чесні та невідкладні перемовини з РФ про безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

Джерело: президент Володимир Зеленський в FB

Пряма мова: "Переговори про мир, про безпеку для нас, для України – змістовні, чесні та без затягування – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок.

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Ми завжди наполягали на переговорах. Ми завжди пропонували діалог, пропонували рішення для миру. Не тільки протягом 23 днів вторгнення.

І я хочу, щоб мене зараз почули всі, особливо в Москві. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися".

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ

18 березня глава російської делегації на переговорах з Україною Володимир Мединський заявив, що Москва та Київ "максимально зблизили свої позиції" щодо нейтрального статусу України та її невступу до НАТО.

Член української делегації на переговорах із РФ, радник глави ОП Михайло Подоляк заявляє, що заяви російської сторони щодо переговорів мають на меті спровокувати напруженість у ЗМІ. За його словами, українські позиції є незмінними - припинення вогню, виведення військ та надійні гарантії безпеки з конкретними формулами.

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