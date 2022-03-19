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Зеленский: Переговоры — единственный шанс России уменьшить свои убытки

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 00:26
Зеленский: Переговоры — единственный шанс России уменьшить свои убытки
ФОТО: GETTY

Содержательные, честные и неотложные переговоры с РФ о безопасности для Украины – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок.

Источник: президент Владимир Зеленский в FB

Прямая речь: "Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок.

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Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения.

И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться".

Что предшествовало:

ВИДЕО ДНЯ
  • 18 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев "максимально сблизили свои позиции" по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО.
  • Член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что заявления российской стороны о переговорах преследуют цель спровоцировать напряженность в СМИ. По его словам, украинские позиции неизменны - прекращение огня, вывод войск и надежные гарантии безопасности с конкретными формулами.

Знать больше: Симметричность переговоров с россией или отступление от наших национальных интересов

Темы: переговорыРосcия
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