Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский: Переговоры — единственный шанс России уменьшить свои убытки

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 01:26
ФОТО: GETTY

Содержательные, честные и неотложные переговоры с РФ о безопасности для Украины – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок.

Источник: президент Владимир Зеленский в FB

Прямая речь: "Переговоры о мире, безопасности для нас, для Украины – содержательные, честные и без затягивания – это единственный шанс для России уменьшить ущерб от собственных ошибок.

Мы всегда настаивали на переговорах. Мы всегда предлагали диалог, предлагали решения для мира. Не только в течение 23 дней вторжения.

И я хочу, чтобы меня сейчас услышали все, особенно в Москве. Пора встречаться. Пора говорить. Пора восстанавливать территориальную целостность и справедливость для Украины. Иначе потери России будут такими, что вам не хватит и нескольких поколений, чтобы подняться".

Что предшествовало:

  • 18 марта глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский заявил, что Москва и Киев "максимально сблизили свои позиции" по нейтральному статусу Украины и ее невступлению в НАТО.
  • Член украинской делегации на переговорах с РФ, советник главы ОП Михаил Подоляк заявляет, что заявления российской стороны о переговорах преследуют цель спровоцировать напряженность в СМИ. По его словам, украинские позиции неизменны - прекращение огня, вывод войск и надежные гарантии безопасности с конкретными формулами.

Знать больше: Симметричность переговоров с россией или отступление от наших национальных интересов

Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь на наш канал "УП. Стрічка"

Темы: переговорыРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видеоВСУ уничтожили большой российский корабль в оккупированном Бердянске

Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Все новости...
переговоры
Зеленский выступил за посредническую роль Ватикана в войне с РФ
Встреча Зеленского и Путина ключевая для мира, а ошибки учтем – Подоляк
СМИ: В Израиле поручили готовить визит премьера Беннета в Киев
Последние новости
09:03
Потери оккупанты: 15800 солдат, 530 танков и 124 вертолета
08:58
инфографика Киев снова в топ-10 городов с самым грязным воздухом: горят пожары войны
08:49
Британская разведка сомневается, что России поможет гибридная мобилизация
08:43
фото, видеоВСУ уничтожили большой российский корабль в оккупированном Бердянске
08:25
США разрабатывают план действий на случай применения Россией ядерного оружия – СМИ
08:08
Россия открыто пригрозила использованием ядерного оружия в случае "провокации НАТО"
07:50
Ракетные удары и фосфорная бомбардировка на Луганщине: четверо погибших
07:50
Россия выпустила по Украине более 1200 ракет, у нее их еще много – Пентагон
07:45
Пентагон: Высшее военное руководство РФ отказалось общаться с коллегами из США
07:20
Япония думает о новых санкциях для РФ и дополнительной помощи для Украины
Все новости...