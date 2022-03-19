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Президент обіцяє компенсувати "комуналку" родинам, які прийняли переселенців

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 01:32
Зеленський, фото: ОП

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що родинам, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації, відшкодують витрати на комунальні послуги.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "Ще один важливий напрямок урядової роботи – це допомога українцям, які були вимушені залишити свої домівки через бойові дії.

Я доручив Кабінету Міністрів розробити комплексну програму підтримки таких людей, наших громадян. Усіх, хто позбавлений дому через війну. Вже маємо контури цієї програми. Перший компонент – фінансовий. Державна підтримка для всіх переміщених осіб. Дорослих і дітей. Державна підтримка робочих місць для таких людей – там, де вони тимчасово перебувають. Щоб кожна людина, щоб кожна родина мали основу для життя.

Другий компонент – житловий. Уряд готує конкретні пропозиції з надання житла для вимушених переселенців саме зараз. А також організовує відбудову зруйнованого житла після завершення війни.

Третій компонент не менш важливий. Це підтримка родин, які розмістили в себе людей із територій бойових дій або тимчасової окупації. Як мінімум, вони отримають відшкодування витрат на комунальні послуги, пов’язані з перебуванням переселенців.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль найближчим часом роз’яснить усі деталі такої комплексної програми підтримки наших громадян".

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Теми: Зеленськийвійнапереселенці
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