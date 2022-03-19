Президент обещает компенсировать "коммуналку" семьям, принявшим переселенцев

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьям, разместившим у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации, возместят расходы на коммунальные услуги.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Еще одно важное направление правительственной работы – это помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

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Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишен дома из-за войны. Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни.

Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент не менее важен. Это поддержка семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Как минимум, они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ближайшее время разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан".