Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент обещает компенсировать "коммуналку" семьям, принявшим переселенцев

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 00:32
Президент обещает компенсировать коммуналку семьям, принявшим переселенцев
Зеленский, фото: ОП

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что семьям, разместившим у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации, возместят расходы на коммунальные услуги.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "Еще одно важное направление правительственной работы – это помощь украинцам, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за боевых действий.

Реклама:

Я поручил Кабинету Министров разработать комплексную программу поддержки таких людей, наших граждан. Всех, кто лишен дома из-за войны. Уже есть контуры этой программы. Первый компонент – финансовый. Государственная поддержка всех перемещенных лиц. Взрослые и дети. Государственная поддержка рабочих мест для людей – там, где они временно находятся. Чтобы каждый человек, чтобы каждая семья имела основу для жизни.

Второй компонент – жилищный. Правительство готовит конкретные предложения по предоставлению жилья именно сейчас. А также организует восстановление разрушенного жилья после завершения войны.

Третий компонент не менее важен. Это поддержка семей, разместивших у себя людей с территорий боевых действий или временной оккупации. Как минимум, они получат возмещение расходов на коммунальные услуги, связанные с пребыванием переселенцев.

ВИДЕО ДНЯ

Премьер-министр Украины Денис Шмигаль в ближайшее время разъяснит все детали такой комплексной программы поддержки наших граждан".

Темы: Зеленскийвойнапереселенцы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Зеленский
Франция будет тренировать украинских пилотов – Зеленский
Зеленский призвал Раду принять законопроекты для открытия переговоров с ЕС
Зеленский объявил о решении заменить Резникова на Умерова: Нужны новые подходы
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: