Провал на суші загарбники заміщають бомбардуваннями – випустили 14 ракет

У Генштабі повідомляють, що невдачі в наземній операції загарбники намагаються компенсувати ракетними ударами і бомбардуванням.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Деталі: Невдачі у просуванні під час наземної операції російські війська намагаються компенсувати нанесенням ракетно-бомбових ударів із застосуванням як високоточної зброї, так і бомбардуванням боєприпасами невибіркової дії.

Тільки протягом минулої доби загарбниками нанесено 4 ракетних удари (14 ракет) та здійснено понад 40 авіаційних нальотів.

Дослівно: "Загарбники знищують інфраструктуру міст, руйнують густонаселені райони з метою залякати мирне населення України та схилити воєнно-політичне керівництва нашої Держави до перемовин на умовах ворога".

Нагадаємо: У Генштабі повідомляють, що російські окупаційні війська тимчасово відрізали Україну від виходу до Азовського моря.