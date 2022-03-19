Провал на суше захватчики замещают бомбардировками – выпустили 14 ракет

В Генштабе сообщают, что неудачи в наземной операции захватчики пытаются компенсировать ракетными ударами и бомбежками.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Неудачи в продвижении во время наземной операции российские войска пытаются компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением как высокоточного оружия, так и бомбардировкой боеприпасами неизбирательного действия.

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Только за прошедшие сутки захватчиками нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.

Дословно: "Захватчики уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы с целью запугать мирное население Украины и склонить военно-политическое руководство нашего государства к переговорам на условиях врага".

Напомним: В Генштабе сообщают, что российские оккупационные войска временно отрезали Украину от выхода к Азовскому морю.