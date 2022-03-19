Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Провал на суше захватчики замещают бомбардировками – выпустили 14 ракет

Ольга ГлущенкоСуббота, 19 марта 2022, 01:58
Остатки ракеты. Фото: пресс-служба МВД

В Генштабе сообщают, что неудачи в наземной операции захватчики пытаются компенсировать ракетными ударами и бомбежками.

Источник: Генштаб ВСУ

Детали: Неудачи в продвижении во время наземной операции российские войска пытаются компенсировать нанесением ракетно-бомбовых ударов с применением как высокоточного оружия, так и бомбардировкой боеприпасами неизбирательного действия.

Только за прошедшие сутки захватчиками нанесено 4 ракетных удара (14 ракет) и совершено более 40 авиационных налетов.

Дословно: "Захватчики уничтожают инфраструктуру городов, разрушают густонаселенные районы с целью запугать мирное население Украины и склонить военно-политическое руководство нашего государства к переговорам на условиях врага".

Напомним: В Генштабе сообщают, что российские оккупационные войска временно отрезали Украину от выхода к Азовскому морю.

Темы: Вооруженные силывойнаРосcия
powered by lun.ua
Главное сегодня

фото, видео, обновленоВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы

Совбез ООН провалил голосование за резолюцию насчет Украины, поданную Россией

Anonymous взломали Центробанк России

"Враг готовит химические атаки" – ЦПД

"Даже если нужно депортировать полгорода": РФ планирует "большой террор" в Херсоне — СМИ

Зеленский призвал мир поддержать Украину

Все новости...
Вооруженные силы
Сводка штаба: ВСУ остановили врага на Броварском направлении
ВСУ уничтожили 11 воздушных целей россиян — в том числе семь самолетов
Защитники взяли в кольцо Ирпень, Бучу и Гостомель, но ряд сел под Киевом оккупированы
Последние новости
09:31
Fitch аннулирует рейтинги подсанкционных российских компаний
09:03
Потери оккупанты: 15800 солдат, 530 танков и 124 вертолета
09:00
Western Union останавливает работу в России
08:58
инфографика Киев снова в топ-10 городов с самым грязным воздухом: горят пожары войны
08:50
Литовский поставщик газа откажется от закупок у "Газпрома"
08:49
Британская разведка сомневается, что России поможет гибридная мобилизация
08:44
"Нафтогаз" заключил первый договор с ТЭЦ на поставку газа по 7 гривень
08:43
фото, видео, обновленоВСУ уничтожили большой корабль РФ: горят тысячи тонн топлива и боеприпасы
08:25
США разрабатывают план действий на случай применения Россией ядерного оружия – СМИ
08:08
Россия открыто пригрозила использованием ядерного оружия в случае "провокации НАТО"
Все новости...