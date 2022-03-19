Голова ОДА Сумщини: Росіяни з допомогою місцевих викрадають і катують людей
Субота, 19 березня 2022, 01:50
Окупанти катують і викрадають людей в Сумській області, зокрема з допомогою місцевих мешканців, що виступають за "русский мир".
Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у TG
Дослівно: "Загалом, критична ситуація лишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Орки заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.
Відомі також випадки катування та викрадення людей. Більшість із них відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на рускій мір.
Я нагадаю - це недопустимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати та долю ворога на нашій землі".
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