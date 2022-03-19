Глава ОГА Сумщины: Россияне с помощью местных похищают и пытают людей

Оккупанты пытают и похищают людей в Сумской области, в том числе с помощью местных жителей, выступающих за "русский мир".

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в TG

Дословно: "В общем, критическая ситуация остается в нескольких населенных пунктах Сумского и Ахтырского районов. Орки заходят в деревни и мародерствуют, учиняют беспорядок.

Известны также случаи пыток и похищения людей. Большинство из них происходит при "пособничестве" местных жителей, работающих на русский мир.

Я напомню – это недопустимо и влечет 15 лет заключения. Каждый, кто совершает подобные вещи, может рассчитывать на судьбу врага на нашей земле".