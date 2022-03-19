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Зведення Генштабу: ЗСУ ідуть у контрнаступ в операційних районах

Ольга Глущенко Субота, 19 березня 2022, 02:30
фото: Генштаб

Генштаб звітує про 23 добу протистояння України у війні з Росією та дії Збройних сил на всіх напрямках ведення військових операцій.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Російські окупаційні війська ведуть стратегічну наступальну операцію проти України. Головні завдання щодо розгрому угруповань ЗС України, оточення Києва, виходу на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей та встановлення контролю над лівобережною частиною України не виконані".

"Збройні Сили України стримують противника та здійснюють контрнаступальні дії у визначених операційних районах. Завдають артилерійських та ракетно-бомбових ударів по угрупуванням військ і колонах техніки".

Деталі: Частково окупанти досягли успіху у Донецькому операційному районітимчасово позбавили Україну виходу до Азовського моря.

На підступах до Миколаєва ворог був зупинений спільними діями підрозділів Сил оборони.

На Волинському напрямку обстановка істотно не змінилася.

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На Поліському напрямку ворог намагається утримати раніше захоплені рубежі на річці Ірпінь. Активних наступальних дій окупанти не здійснюють.

Загарбник вимушений перейти до оборони на невигідних рубежах та позиціях, намагається перегрупувати залишки сил, а також налагодити логістичне забезпечення. Не полишає спроб відновлення просування в бік Києва. Веде повітряну розвідку із застосуванням БПЛА.

На Сіверському напрямку змін у складі угрупування військ противника та характері його дій не відбулося. Окупанти продовжують частково блокувати місто Чернігів, обстрілюючи артилерією цивільні квартали міста. Для ведення розвідки та корегування вогню активно застосовують БПЛА.

На Слобожанському напрямку характер дій противника суттєвих змін не зазнав. Продовжуються спроби блокування міст Суми та Харкова, а також намагання відновити наступ у напрямку Покровська. Окупанти посилили угруповання за рахунок введення з території Російської Федерації двох підрозділів зі складу 6-ї загальновійськової армії та 1-ї танкової армії Західного військового округу.

На Луганському напрямку загарбники здійснюють спроби встановлення контролю над населеними пунктами Рубіжне та Попасна, а також блокування Сєверодонецька.

В районі Рубіжного ворог закріпився на західних та північно-західних околицях міста, робить невдалі спроби здійснити вихід до південної частини міста. Тривають бої за місто Попасна.

На Донецькому напрямку окупаційні війська ведуть бойові дії в районах населених пунктів Верхньоторецьке, Кримське, Авдіївка, Тарамчук. Триває блокада та спроби штурму міста-героя Маріуполя.

На Південнобузькому напрямку угруповання російських окупаційних військ здійснює заходи щодо інженерного обладнання позицій, налаштування системи логістичного забезпечення. Ворог не полишає спроб здійснити передислокацію окремих підрозділів на Миколаївському та Криворізькому напрямках.

Теми: Збройні силивійнаРосія
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