Генштаб: ВСУ идут в контрнаступление в операционных районах
Генштаб отчитывается о 23 сутках противостояния Украины в войне с Россией и действиях Вооруженных сил по всем направлениям ведения военных операций.
Источник: Генштаб ВСУ
Дословно: "Российские оккупационные войска ведут стратегическую наступательную операцию против Украины. Главные задачи разгрома группировок ВС Украины, окружения Киева, выхода на административные границы Донецкой и Луганской областей и установления контроля над левобережной частью Украины не выполнены".
"Вооруженные Силы Украины сдерживают противника и совершают контрнаступательные действия в определенных операционных районах. Наносят артиллерийские и ракетно-бомбовые удары по группировкам войск и колоннам техники".
Детали: Частично оккупанты добились успеха в Донецком операционном районе – временно лишили Украину выхода к Азовскому морю.
На подступах к Николаеву враг был остановлен совместными действиями подразделений Сил обороны.
На Волынском направлении обстановка не изменилась.
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На Полесском направлении враг пытается удержать ранее захваченные рубежи на реке Ирпень. Активных наступательных действий оккупанты не совершают.
Захватчик вынужден перейти к обороне на невыгодных рубежах и позициях, пытается перегруппировать остатки сил, а также наладить логистическое обеспечение. Не оставляет попыток возобновления продвижения в сторону Киева. Ведение воздушной разведки с применением БПЛА.
На Северском направлении изменений в составе группировки войск противника и характере его действий не произошло. Оккупанты продолжают частично блокировать город Чернигов, обстреливая артиллерией гражданские кварталы города. Для ведения разведки и коррекции огня активно применяют БПЛА.
На Слобожанском направлении характер действий противника существенных изменений не претерпел. Продолжаются попытки блокировки городов Сумы и Харькова, а также попытки возобновить наступление в направлении Покровска. Оккупанты усилили группировку за счет введения с территории Российской Федерации двух подразделений из состава 6-й общевойсковой армии и 1-й танковой армии Западного военного округа.
На Луганском направлении захватчики предпринимают попытки установления контроля над населенными пунктами Рубежное и Попасная, а также блокировку Северодонецка.
В районе Рубежного враг закрепился на западных и северо-западных окраинах города, предпринимает неудачные попытки осуществить выход в южную часть города. Продолжаются бои за город Попасная.
В Донецком направлении оккупационные войска ведут боевые действия в районах населенных пунктов Верхнеторецкое, Крымское, Авдеевка, Тарамчук. Продолжается блокада и попытки штурма города-героя Мариуполя.
На Южнобужском направлении группировка российских оккупационных войск осуществляет меры по инженерному оборудованию позиций, настройке системы логистического обеспечения. Враг не оставляет попыток осуществить передислокацию отдельных подразделений в Николаевском и Криворожском направлениях.