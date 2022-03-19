Президент Сербії закликав Зеленського та Путіна "стати зрадниками" й піти на компроміс

Президент Сербії Александр Вучич вважає, що нинішня ситуація в Україні є найбільшим викликом для Європи з 1945 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі заяви Вучич зробив під час інтерв’ю на телеканалі TV Prva.

Він порівнює російське вторгнення із війною після розпаду Югославії. "Сьогодні все набагато важче, ніж тоді. Сьогодні, коли ви говорите про конфлікт у колишній Югославії, ми завжди знаходимо винного когось іншого. Я вважаю, що у військовому конфлікті винні обидва… Я б сказав те саме Путіну і Зеленському - ви повинні визнати цю провину, стати зрадниками, програти вибори, але врятувати країну",- вважає вучич.

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Втім, відповідно до його наступних тез, сербський президент вважає, що на поступки має піти саме Україна.

"Чи хтось в Україні розраховує, що хтось втрутиться, і врешті-решт вони підпишуть кращу угоду, яку підписали б зараз? "Тільки країна буде набагато більше знищена. То ви хочете закінчення війни чи перемоги – це питання для обох сторін. Боюся, що всі чекають перемоги. І якщо так, то я можу вам сьогодні сказати, що буде тільки гірше, а дні, тижні та місяці, попереду, будуть лише гіршими", –додав Вучич.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Сербії назвали "брехнею" та "дезінформацією" заяви українського Генштабу про те, що Росія нібито завербувала для участі у війні проти України у тому числі громадян Сербії.