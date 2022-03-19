Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Президент Сербії закликав Зеленського та Путіна "стати зрадниками" й піти на компроміс

"Європейська правда"Субота, 19 березня 2022, 02:40
Вучич, фото: Getty Images

Президент Сербії Александр Вучич вважає, що нинішня ситуація в Україні є найбільшим викликом для Європи з 1945 року.

Як повідомляє "Європейська правда", такі заяви Вучич  зробив під час інтерв’ю на телеканалі  TV Prva.

Він порівнює російське вторгнення із війною після розпаду Югославії. "Сьогодні все набагато важче, ніж тоді. Сьогодні, коли ви говорите про конфлікт у колишній Югославії, ми завжди знаходимо винного когось іншого. Я вважаю, що у військовому конфлікті винні обидва…  Я б сказав те саме Путіну і Зеленському - ви повинні визнати цю провину, стати зрадниками, програти вибори, але врятувати країну",- вважає вучич.

Втім, відповідно до його наступних тез, сербський президент вважає, що на поступки має піти саме Україна.

"Чи хтось в Україні розраховує, що хтось втрутиться, і врешті-решт вони підпишуть кращу угоду, яку підписали б зараз? "Тільки країна буде набагато більше знищена. То ви хочете закінчення війни чи перемоги – це питання для обох сторін. Боюся, що всі чекають перемоги. І якщо так, то я можу вам сьогодні сказати, що буде тільки гірше, а дні, тижні та місяці, попереду, будуть лише гіршими", –додав  Вучич.

Нагадаємо, раніше у Міноборони Сербії назвали "брехнею" та "дезінформацією" заяви українського Генштабу про те, що Росія нібито завербувала для участі у війні проти України у тому числі громадян Сербії. 

Теми: СербіяРосіяУкраїнавійна
powered by lun.ua
Головне сьогодні

оновлено від 18:01УП стали відомі деталі виїзду Суркісів з України на початку війни: вивезли більше 17 млн доларів

Зеленський: Компроміси з РФ можуть винести на референдум

Зеленський: Щоб виконати ультиматум Росії, треба всіх нас знищити

Маріуполь: росіяни обстріляли евакуаційні автобуси з дітьми, є постраждалі

Росія відмовилася від переговорів із Японією про спірні Курили

У РФ склали список 557 загиблих росіян на війні з Україною

Усі новини...
Сербія
У Сербії проурядове видання розповідає про "українських нацистів", які "бомблять Маріуполь"
Сербія відмовляється від збільшення авіарейсів до РФ
Сербія не вводитиме санкції проти РФ, називає братськими український і російський народи
Останні новини
21:36
Зеленський – жителям окупованих міст: Женіть окупантів, женіть цих рабів
21:30
Біля Рівного ЗСУ збили 3 російські ракети, збитки від четвертої уточнються
21:27
ЄС виділить Україні додаткові 500 мільйонів євро
21:22
Верещук: У Мелітополі росіяни викрали трьох громадян Ізраїлю
21:19
РФ заявляє, що тримає в полоні 500 українців й готова до обміну, але просить менше "злоби"
21:16
У пʼятому пакеті санкцій ЄС не буде ембарго на нафту і газ з РФ
21:02
Через "Київ Цифровий" можна отримати допомогу та записатися у волонтери
20:55
На Запоріжжі росіяни розстріляли авто — двоє дітей поранено
20:49
МАПАРосія використовує 40 аеродромів для нальотів по Україні
20:49
У МОН розповіли, скільки дітей-переселенців долучилися до навчання
Усі новини...