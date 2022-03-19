Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Сербии призвал Зеленского и Путина "стать предателями" и пойти на компромисс

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 01:40
Президент Сербии призвал Зеленского и Путина стать предателями и пойти на компромисс
Вучич, фото: Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич считает, что нынешняя ситуация в Украине является самым большим вызовом для Европы с 1945 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие заявления Вучич сделал во время интервью на телеканале TV Prva.

Он сравнивает русское вторжение с войной после распада Югославии. "Сегодня все гораздо труднее, чем тогда. Сегодня, когда вы говорите о конфликте в бывшей Югославии, мы всегда находим виновного кого-то другого. Я считаю, что в военном конфликте виноваты оба... ¦Я бы сказал то же Путину и Зеленскому - вы должны признать эту вину, стать изменниками, проиграть выборы, но спасти страну",- считает учитель.

Реклама:

Впрочем, согласно его следующим тезисам, сербский президент считает, что на уступки должна пойти именно Украина.

"Рассчитает ли кто-то в Украине, что кто-то вмешается, и в конце концов они подпишут лучшее соглашение, которое подписали бы сейчас? "Только страна будет гораздо больше уничтожена. Вы хотите окончание войны или победы – это вопрос для обеих сторон. Боюсь, что все ждут победы. И если да, то я могу вам сегодня сказать, что будет только хуже, а дни, недели и месяцы впереди будут только хуже", – добавил учитель.

Напомним, ранее в Минобороны Сербии назвали "ложью" и "дезинформацией" заявления украинского Генштаба о том, что Россия якобы завербовала для участия в войне против Украины, в том числе граждан Сербии.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: СербияРосcияУкраинавойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет

Минфин объявил размещение военных облигаций на сумму почти 20,7 миллиарда

Метрополитен Киева разорвал договор на строительство ветки метро на Виноградарь

Суд закрыл дело о гибели участника нападения на Стерненко: истекли сроки

Залужный прокомментировал "мобилизацию 500 тысяч человек"

Все новости...
Сербия
Сербия после встречи с послом РФ открестилась от декларации Крымской платформы
Возросло количество участников Крымской платформы: присоединилась Сербия
Зеленский встретился с Вучичем: говорили о будущем
Последние новости
07:59
Потери России в войне превысили 355 тысяч солдат – Генштаб ВСУ
07:51
Генсек Совета Европы осудила очередной обстрел Россией Херсона
07:23
Россияне атаковали Украину 46 "Шахедами": ПВО работала в 8 областях, сбито 32 дрона
07:17
На фронте 26 декабря произошло 80 боевых столкновений с врагом - Генштаб
06:58
ISW проанализировал бои за Марьинку
06:42
Ситуация хуже, чем была с Бахмутом – Данилов об обороне Марьинки
05:44
У России возникли проблемы с поставками нефти в Индию – Reuters
04:34
Данилов: 20 процентов флота РФ уже нет
04:06
После уничтожения БДК "Новочеркасск" оккупанты усилили проверки в Феодосии – сопротивление
03:04
ОбновленоМинобороны РФ заявило о сбитии двух украинских беспилотников
Все новости...
Реклама: