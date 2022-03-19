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Президент Сербии призвал Зеленского и Путина "стать предателями" и пойти на компромисс

"Европейская правда"Суббота, 19 марта 2022, 02:40
Вучич, фото: Getty Images

Президент Сербии Александр Вучич считает, что нынешняя ситуация в Украине является самым большим вызовом для Европы с 1945 года.

Как сообщает "Европейская правда", такие заявления Вучич сделал во время интервью на телеканале TV Prva.

Он сравнивает русское вторжение с войной после распада Югославии. "Сегодня все гораздо труднее, чем тогда. Сегодня, когда вы говорите о конфликте в бывшей Югославии, мы всегда находим виновного кого-то другого. Я считаю, что в военном конфликте виноваты оба... ¦Я бы сказал то же Путину и Зеленскому - вы должны признать эту вину, стать изменниками, проиграть выборы, но спасти страну",- считает учитель.

Впрочем, согласно его следующим тезисам, сербский президент считает, что на уступки должна пойти именно Украина.

"Рассчитает ли кто-то в Украине, что кто-то вмешается, и в конце концов они подпишут лучшее соглашение, которое подписали бы сейчас? "Только страна будет гораздо больше уничтожена. Вы хотите окончание войны или победы – это вопрос для обеих сторон. Боюсь, что все ждут победы. И если да, то я могу вам сегодня сказать, что будет только хуже, а дни, недели и месяцы впереди будут только хуже", – добавил учитель.

Напомним, ранее в Минобороны Сербии назвали "ложью" и "дезинформацией" заявления украинского Генштаба о том, что Россия якобы завербовала для участия в войне против Украины, в том числе граждан Сербии.

Темы: СербияРосcияУкраинавойна
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