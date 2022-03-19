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Росіяни обстріляли лікарню в Тростянці

Анастасія КалатурСубота, 19 березня 2022, 02:50

Росіяни обстріляли лікарню в Тростянці (Сумська область), загиблих нема.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у TG

Дослівно: "У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя, немає".

Деталі: Зазначається, що 93 бригада ЗСУ  продовжує вибивати ворога на цьому напрямку, зокрема розбила колону ворожої техніки і спалила її.

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Теми: Сумська областьвійнаРосія
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