Росіяни обстріляли лікарню в Тростянці (Сумська область), загиблих нема.

Джерело: голова ОДА Сумщини Дмитро Живицький у TG

Дослівно: "У Тростянці продовжують свою окупацію російські ворожі війська. Сьогодні вони стріляли по лікарні, руйнування великі, утім загиблих, на щастя, немає".

Деталі: Зазначається, що 93 бригада ЗСУ продовжує вибивати ворога на цьому напрямку, зокрема розбила колону ворожої техніки і спалила її.