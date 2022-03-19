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Россияне обстреляли больницу в Тростянце

Анастасия КалатурСуббота, 19 марта 2022, 01:50

Россияне обстреляли больницу в Тростянце (Сумская область), погибших нет.

Источник: глава ОГА Сумщины Дмитрий Живицкий в TG

Дословно: "В Тростянце продолжают свою оккупацию российские вражеские войска. Сегодня они стреляли по больнице, разрушения крупные, впрочем, погибших, к счастью, нет".

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Детали: Отмечается, что 93 бригада ВСУ продолжает выбивать врага на этом направлении, в том числе разбила колонну вражеской техники и сожгла ее.

Темы: Сумская областьвойнаРосcия
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